Турция и Россия создают консорциум для строительства АЭС «Аккую»

2017-09-18 11:05 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Турция и Россия создают консорциум для строительства по российскому проекту первой турецкой АЭС «Аккую», пишут в понедельник турецкие СМИ.

Строительство АЭС начнется в марте 2018 года.

Отметим, что проект АЭС "Аккую" включает в себя строительство четырех энергоблоков с российскими реакторами типа ВВЭР поколения "3+". Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт.

Ранее сообщалось, что российские инвестиции в проект составят 22 миллиарда долларов. Турецкая сторона рассчитывает на ввод первого блока АЭС в 2023 году.

Напомним, что в июне этого года Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге принял резолюцию по Турции, которая призывает Анкару отказаться от строительства АЭС "Аккую".

АЭС "Аккую" — первый в мире проект атомной электростанции, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate" - "строй-владей-эксплуатируй").

В июне на международном форуме "Атомэкспо-2017" в Москве госкорпорация "Росатом" подписала соглашение об основных условиях вхождения турецких энергетических компаний Cengiz Holding, Kolin Insaat и Kalyon Insaat в капитал проектной компании "Аккую Нуклеар", реализующей проект по строительству АЭС "Аккую". Турецкий консорциум претендует на 49 процентов в "Аккую Нуклеар". Сумма возможной сделки не разглашается, но уже объявлено, что это будет самая крупная инвестиция зарубежных компаний в российские проекты, которые реализуются за ее пределами, и крупнейшая в мире частная инвестиция в атомную энергетику за последние 17 лет.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

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