Прыжок 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны с высоты 3200 м(ФОТО)

2017-09-18 11:12 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В Минском аэроклубе (Беларусь) прошел международный турнир по прыжкам с парашютом для инвалидов с участием азербайджанских паралимпийцев, сообщили Trend Life в пресс-службе Национального паралимпийского комитета Азербайджана (НПКА). Нашу страну представили Вюсаля Керимова (14-е место) и Кямаля Бабаева (19-е место). В соревновании приняли участие 25 паралимпийцев из 8 стран.

Одним из интересных моментов стало участие 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны и инвалида первой группы Марии Денисовны Колтаковой из Белграда. На фронт из родного Кемерово Мария Колтакова пошла добровольцем в 1942 году. Попала в санитарный батальон. Боевое крещение прошла в сражении за освобождение Воронежа. Из-под огня она тогда вынесла 27 раненых. За что была удостоена медали «За отвагу». На счету Колтаковой участие в Курской битве, освобождение Харькова, Польши и Чехословакии. На своих плечах Мария Денисовна вынесла более 300 раненых. На фронте успевала выполнять задачи связиста и разведчика. Дважды Колтакова была ранена, родным на нее приходила похоронка. Победу Мария Денисовна встретила в Праге.



Она известна не только своими фронтовыми подвигами. Человек, влюблённый в жизнь, женщина потрясающей энергии, так говорит каждый, кто знает Марию Денисовну Колтакову. Её смелость и стойкость удивляют, а порой шокируют. Перешагнув 90-летний рубеж, она стала обладательницей трёх российских рекордов. Чего только стоит прыжок с парашютом с высоты в 3 тысячи метров - это было в Коктебеле в 2015 году. На счету Марии Денисовны ещё полёт на дельтаплане и подъём на аэростате на высоту в 608 метров. В этот раз она совершила прыжок с парашютом с высоты 3200 метров.

"Хотелось бы гордостью отметить, что популяризация прыжков с парашюта спортсменов-инвалидов и включение это вида спорта в международный реестр соревнований принадлежит Национальному паралимпийскому комитету Азербайджана", - говорится в сообщении НПКА. Паралимпийцы вернутся в Баку 19 сентября.

Напомним, что азербайджанский дуэт Вюсаля Керимова и Фарид Мехтиев успешно выступили на XX открытом чемпионате Беларуси по спортивным танцам на колясках, который прошел в Минске 14 сентября. В чемпионате приняли участие 50 паралимпийцев из восьми стран. В соревновании по Kombi - Latino Klass 2 и Kombi Fristayl Klass 2 наш дуэт завоевал золотые медали, которые на церемонии награждения были вручены руководителем по общественным связям НПКА Кямалом Мамедовым.

(Автор: Вугар Иманов)

(Автор: Вугар Иманов)