Фарид Гашимов переизбран членом Наблюдательного совета “МБА-Москва”

2017-09-18 11:32 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Фарид Гашимов переизбран членом Наблюдательного совета (НС) “МБА-Москва” (российская “дочка” Международного банка Азербайджана), следует из информации, опубликованной на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Гашимов был избран членом Наблюдательного совета банка 15 сентября 2016 года сроком на один год. Переизбрание Гашимова связано с истечением его срока на этом посту.

Согласно сообщению, Гашимов вновь избран членом НС сроком на один год.

Председателем Наблюдательного совета “МБА-Москва” является Заур Гараисаев. В состав НС также входит Агшин Амиров.

Банк "МБА-Москва" был основан в 2002 году и является дочерней структурой Международного банка Азербайджана, большая часть акций которого принадлежит правительству в лице министерства финансов.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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