На территории Азербайджана сохранится высокая температура воздуха

2017-09-18 12:20 | www.apa.az | 5

Северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 17-21°, днем 30-35°, в Баку ночью 18-20°, днем 33-35° тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 40-50%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, нормальный суточный ход метеорологических факторов на Абшеронском полуострове в ближайшие 3 дня в основном благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей, однако повышенная влажность может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Утром местами будет туман.

Восточный ветер в некоторых местах усилится.

Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем 31-36°, в горах ночью 10-15°, днем 21-26° тепла.