В Турции обезврежены 10 террористов

2017-09-18 10:58 | www.oxu.az | 5

ВС Турции обезвредили 10 боевиков, готовивших теракты, еще 4 сдались военным.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сообщил турецкий Генштаб.

Трое из них были ликвидированы при попытке атаковать воинскую часть в районе Чукурджа турецкой провинции Хаккари.

По информации, в районе Эрух провинции Сиирт в результате авиаударов было уничтожено 7 террористов.

4 террориста, сбежавших из лагеря на севере Ирака, сдались военным в районе Сильпи турецкой провинции Шырнак.

Н.О.

