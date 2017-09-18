В Турции обезврежены 10 террористов

2017-09-18 10:58 | www.oxu.az | 5
ВС Турции обезвредили 10 боевиков, готовивших теракты, еще 4 сдались военным.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сообщил турецкий Генштаб.
Трое из них были ликвидированы при попытке атаковать воинскую часть в районе Чукурджа турецкой провинции Хаккари.
По информации, в районе Эрух провинции Сиирт в результате авиаударов было уничтожено 7 террористов.
4 террориста, сбежавших из лагеря на севере Ирака, сдались военным в районе Сильпи турецкой провинции Шырнак.