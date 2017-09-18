Технический провал – опубликован отчет о деятельности правительства Армении

2017-09-18 11:33 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Правительство Армении недавно опубликовало долгожданный отчет о деятельности за прошедший год, на который, чтобы доказать рост экономики Армении, с важным видом ссылаются чиновники и представители правящей элиты.

Отчета с детальным описанием успехов страны, бесспорными доказательствами ее инвестиционной привлекательности и выгод от вступления в ЕАЭС все ждали с нетерпением. Однако, как пишет издание lragir.am, обнародование получилось довольно прозаичным и тихим, что лишь подтвердило подозрения в том, что особых подвижек в экономике нет. То есть, обещанные рассказы о великой Армении, как всегда, обернулись техническим провалом, который организовало само правительство. Несмотря на цифры о росте экономических показателей, внешнеторгового оборота и даже инвестиций, очевидно, что рост произошел только на бумаге, уверено издание, потому что будь у правительства хоть один конкретный пример инвестиций или роста, о нем трубили бы по всем каналам.

Правительство Армении гордо заявило о росте инвестиций, однако, под графой об инвестициях мелким шрифтом прописан дополнительный пункт о том, что в эту цифру входят также проекты на бюджетные средства и кредиты. Сколько в этой цифре только внешних инвестиций и есть ли они вообще, сказать сложно. Собственно, никто эти инвестиции в глаза не видел, пишет издание.

То же самое можно сказать и о написанном в графе о налогах и таможенных пошлинах, которые тоже выросли лишь на бумаге. В какой мере рост налогов обеспечили развитие производства или вывод средств из тени? Или, может, таможенные сборы выросли из-за того, что попросту повысились таможенные ставки? Из отчета понять это невозможно, сетуют армянские журналисты.

Примечательно, что невозможно увидеть в отчете и аббревиатуру ЕАЭС, хотя представители правящей Республиканской партии, отвечая на вопрос о целесообразности пребывания Армении в ЕАЭС, постоянно ссылаются на отчет правительства. В самом же отчете нет ни слова о том, какие достижения были обеспечены за счет членства в ЕАЭС, например, за счет того, что были снижены таможенные пошлины, и торговый оборот вырос, пишет издание.

Кстати, на этот отчет Республиканская партия Армении охотно ссылается, отвечая и на вопрос о том, довольна ли партия деятельностью правительства Карена Карапетяна.

И непонятно, являются ли таинственные достижения, зафиксированные в отчете правительства, заслугой Карена Карапетяна или же это результат членства в ЕАЭС, говорится в статье.

Анонсированный с такой помпой отчет правительства явно составлен в расчете на то, что никто не станет углубляться в его суть, пишет издание. Сторонники РПА и Карена Карапетяна, а это подавляющее большинство парламентских партий, не будут искать в отчете ошибки. Оппозиции почти нет, ее голос заглушается непонятными цифрами, а обществу отчеты вообще не нужны. Общество судит не по цифрам, а по содержимому собственного кошелька, по тому, сколько денег остается в нем во второй половине месяца, после оплаты коммунальных услуг. Пока этот показатель не в пользу Карена Карапетяна и ЕАЭС.

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Натаван Эфендиева)