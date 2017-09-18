ГПЗ SOCAR назвал объемы переработки газа с начала года

2017-09-18 11:52 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Газоперерабатывающий завод (ГПЗ) азербайджанской госкомпании SOCAR с начала 2017 года переработал 1,68 миллиарда кубометров газа, говорится в статье директора завода Агшина Пашаева, опубликованной в понедельник в газете "Республика".

По словам директора завода, объем переданного после переработки очищенного газа составил 1,65 миллиарда кубометров.

"Фактическая среднегодовая производственная мощность завода была задействована на 63 процента. В соответствии с технологическим регламентом потери при переработке каждой тысячи кубометров составили 5,8 кубометра, а объем затраченного при технологическом процессе топливного газа составил 11,3 кубометра на каждую тысячу кубометров газа", - говорится в статье.

Пашаев отметил, что в результате переработки природного газа было получено 19 тысяч тонн нестабильного газового бензина.

"18,8 тысячи тонн из полученного нестабильного газового бензина были отправлены для разделения на фракции, в результате чего было произведено 7,3 тысячи тонн технического бутана и 11,4 тысячи тонн нафты", - говорится в материале.

По словам директора завода, с начала года в рамках агентских договоров на услуги и продажу между ГПЗ и ПО "Азнефть" было загружено 7,5 тысячи тонн технического бутана, 4,6 тысячи тонн из которых были переданы ПО "Азерикимья", а также 11,6 тысячи тонн нафты.

На заводе на основе контракта перерабатывается газ производственного объединения "Азнефть" компании SOCAR. После переработки газа завод от имени ПО "Азнефть" передает продукцию ПО "Азеригаз" (распределение и продажа газа в Азербайджане), ООО "Меишетмаегаз" (сжиженный газ) и на экспорт (газовый бензин).

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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