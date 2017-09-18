ВС Турции начали широкомасштабные военные учения на границе с Ираком и Сирией

2017-09-18 11:18 | www.oxu.az | 4

Вооруженные Силы (ВС) Турции приступили к широкомасштабным военным учениям в турецкой провинции Шырнак, на границе с Ираком и Сирией.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в сообщении Генштаба Турции, распространенном в понедельник.

Согласно сообщению, в настоящее время также осуществляются военные операции на территории Ирака против террористической организации РПК.

О количестве военной техники и личного состава ВС Турции, привлеченных к участию в военных учениях не сообщается.

Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

Н.О.