АБР предлагает создать в Казахстане муниципальный инфраструктурный фонд

2017-09-18 11:55 | www.trend.az | 4

Азиатский Банк Развития намерен облегчить условия финансирования для малых коммунальных предприятий Казахстана. Об этом сообщил директор представительства Азиатского Банка Развития в Казахстане Джованни Капанелли на брифинге Службы центральных коммуникаций в «Казмедиацентре», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы предлагаем создать муниципальный инфраструктурный фонд. До настоящего момента нашей основной проблемой была кредитоспособность мелких коммунальных предприятий на уровне городов, населенных пунктов для получения нашего финансирования, наших инвестиций. Другие международные финансовые институты предоставляли определенные виды финансирования коммунальным предприятиям в регионе, но процентные ставки были достаточно высокими. И это создает проблемы на пути движения вперед с точки зрения фискальной устойчивости. Поэтому, мы сейчас обсуждаем с Правительством создание муниципального инфраструктурного фонда. Потому, что так мы можем облегчить определенные условия, особенно в финансовой части», - сказал Д.Капанелли.

Кроме того, по его словам, АБР очень заинтересован в выработке решения по предоставлению финансирования в тенге. Это очень важно, принимая во внимание, что закупки производятся в местной валюте. В феврале текущего года было подписано Соглашение о РЕПО с Нацбанком РК на 200 миллионов долларов США, которые будут использованы на ближайшие проекты. Помимо этого, будет обсуждаться вопрос о выпуске облигаций в тенге.

Д.Капанелли также сообщил, что для суверенных (правительственных или под государственную гарантию) проектов может быть предоставлено долгосрочное финансирование до 25 лет, по ставке «либор+0,6 базовых пункта», которая сейчас составляет 1,4 процента. Для финансирования в тенге будет создан механизм, в котором объединятся суверенные условия с несуверенными, с тем, чтобы, например, попросить Правительство только подписаться на определенную долю проекта. И вместо 14-15 процентной ставки, как на рынке, может быть установлена смешанная со ставкой для льготного финансирования. Конкретные условия будут вырабатываться для каждого конкретного проекта.