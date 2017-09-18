Нефтяная корзина ОПЕК 15 сентября подорожала

2017-09-18 11:55 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК 15 сентября составила 53,64 доллара за баррель, что на 0,01 доллара больше показателя прошлого четверга, сообщили Trend в понедельник в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Нефть дорожает утром в понедельник на сигналах о росте спроса на нефтепродукты и статистике о снижении числа буровых установок в США.

По состоянию на 11:36 понедельника, стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,16 процента - до 55,56 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,32 процента — до 50,05 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Натаван Эфендиева)

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