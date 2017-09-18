Официальный ответ на информацию о требовании денег с родителей в бакинских школах

2017-09-18 11:29 | www.oxu.az | 4

Появилась официальная реакция на распространенные в последние дни в социальных сетях сообщения о том, что в бакинских средних школах с родителей требуют деньги.

Как передает Oxu.Az, в ответ на запрос Report в Управлении образования города Баку сообщили, что в связи с этим в ведомство не поступало никаких обращений.

"При наличии обращений, основанных на конкретных фактах, связанных с деятельностью общеобразовательных заведений и не являющихся анонимными, эти обращения рассматриваются и принимаются соответствующие меры.

Отметим также, что в образовательных учреждениях, находящихся в подчинении Управления образования города Баку, регулярно проводятся профилактические беседы и даются инструктирующие рекомендации. С этой точки зрения следует особо отметить работу, проводимую с родителями", - говорится в сообщении Управления.