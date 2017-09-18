В Азербайджане стартовали широкомасштабные учения (ФОТО/ВИДЕО)

2017-09-18 11:59 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым, 18 сентября стартовали широкомасштабные учения с участием различных видов и родов войск, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в понедельник.

К учениям привлечены до 15 000 личного состава военнослужащих, более 150 единиц танков и бронетехники, до 120 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 20 единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты.

Учения продлятся до 22 сентября.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)