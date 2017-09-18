Министерская встреча по Сирии пройдет в ООН 21 сентября

2017-09-18 12:02 | www.trend.az | 4

Международная встреча высокого уровня по Сирии пройдет 21 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на полях общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи. Об этом заявил в воскресенье в эксклюзивном интервью ТАСС постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Международная встреча по сирийскому кризису будет проходить 21 числа, она будет проходить в зале Совета по опеке ООН в широком формате", - сказал дипломат.

Он пояснил, что встреча, которая состоится по инициативе Европейского союза, не имеет отношения к Международной группе поддержки Сирии (МГПС), включающую около 20 стран, ООН и Лигу Арабских государств. Сопредседателями МГПС являются Россия и США.

В ООН 19-25 сентября состоится общеполитическая дискуссия Генеральной Ассамблеи, на полях которой пройдут десятки заседаний и двусторонних встреч. Как сообщил Василий Небензя, в течение недели будут обсуждаться "очень много серьезных, важных и животрепещущих вопросов", включая урегулирование конфликтов в Ливии и Сирии, осуществление сделки по иранской ядерной программе. "Разумеется, никуда не уйти от обсуждения проблемы Корейского полуострова, она будет звучать из уст многих делегаций", - отметил собеседник агентства.

По его словам, в течение недели высокого уровня в ООН "проходит огромное количество мероприятий, на все из которых министры и попасть не смогут, просто потому, что это не позволяет время". "Но у нас достаточно большая делегация, мы везде побываем, и без нашего мнения и голоса эти мероприятия не останутся", - подчеркнул постпред РФ.