Азербайджан рассказал об убийствах армянами мирных жителей

2017-09-18 11:35 | www.oxu.az | 4

Азербайджан обратился в международные организации

В Варшаве началась ежегодная встреча ОБСЕ «Человеческое измерение».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в мероприятии принял участие глава Аппарата омбудсмена Айдын Сафиханлы.

Согласно повестке дня заседания, на ежегодной встрече были проведены рабочие сессии, посвященные демократическим институтам, свободе прессы и информации, свободе выражения мнения и собраний, гуманитарные вопросы, борьба с торговлей людьми, равные возможности для мужчин и женщин, защита прав детей и другим темам.

Айдын Сафиханлы выступил на соответствующие темы на 2-ом и 5-ом рабочем заседании.

В ходе выступления на второй сессии Айдын Сафиханлы призвал страны члены ПАСЕ не проявлять равнодушие к постоянному нарушению гуманитарного права, вне зависимости от того, где они происходят, объединить усилия для наказания Армении, допускающей все новые и новые нарушения международного права.

Было отмечено, что 4 июля 2017 года армянские вооруженные подразделения намеренно обстреляли населенные пункты и гражданские объекты, в результате чего погибла жительница села Алханлы Физулинского района Сахиба Аллахвердиева и ее двухлетняя внучка Захра Гулиева, а Сальминаз Гулиева была тяжело ранена.

Также было отмечено, что 7 августа 2017 года вооруженные подразделения Армении из крупнокалиберного оружия подвергли обстрелу село Гаралар Товузского района на границе с РА. В результате этой очередной провокации армян, целью которой было намеренное уничтожение мирного населения, получил осколочное ранение и был госпитализирован житель села Гаралар 13-летний Юсифов Рамин Сабир оглу.

А.Сафиханлы подчеркнул, что безнаказанность достигла такой степени, что Армения, демонстрируя неуважением к принципам и нормам международного права не гнушается убийством даже малолетних детей и женщин.

Н.О.