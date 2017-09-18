В Шотландии на аукционе продают особняк за 1 доллар

2017-09-18 11:48 | www.oxu.az | 4

В шотландском городе Килмарнок трёхэтажный особняк с мансардой и гаражом выставили на продажу за один доллар.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает The Sun.

Единственная проблема заключается в том, что дом находится в аварийном состоянии и требует немедленного капитального ремонта.

Внутри особняка выбиты окна, поэтому в комнатах очень сыро. Кроме того, все помещения усыпаны мусором и старой мебелью.

На потолках и в стенах находится множество дыр, а сгнившая проводка расстелена по всему периметру дома. Зато на заднем дворе располагаются наполовину крытая терраса и гараж, способный разместить два автомобиля.

Особняк рекламируют на аукционе как "опасный дом", который потенциальный покупатель "сможет вернуть к первоначальному виду".

Н.О.