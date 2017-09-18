Контактная группа ОИС обсудит в ООН армянскую агрессию против Азербайджана

2017-09-18 12:15 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Контактная группа Организации исламского сотрудничества (ОИС) в связи с агрессией Армении против Азербайджана обсудит вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта на полях очередной сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, говорится в понедельник в сообщении на сайте организации.

Обсуждения пройдут 19 сентября в ООН.

ОИС на своем саммите в Стамбуле в апреле 2016 года приняла решение учредить контактную группу по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, в состав которой вошли главы МИД стран-членов этого объединения. Решение о создании контактной группы было принято по инициативе Турции.

Первое заседание Контактной группы ОИС в связи с агрессией Армении против Азербайджана пройдет как отдельное мероприятие на уровне министров иностранных дел в рамках общих дебатов на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Себа Агаева. Редактор: Натаван Эфендиева)