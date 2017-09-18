У Казахстана сегодня есть все условия для эффективного сотрудничества с Узбекистаном и Туркменистаном - Назарбаев

2017-09-18 12:19 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - У Казахстана сегодня есть все условия для эффективного сотрудничества с Узбекистаном и Туркменистаном, сказал в понедельник в ходе встречи с представителями этнокультурных объединений Жамбылской области президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает сайт президента.

В рамках рабочей поездки в Жамбылскую область Глава государства ознакомился с новым зданием «Дома Дружбы», в котором расположена областная Ассамблея народа Казахстана.

"Я приехал к вам после визитов в Узбекистан и Туркменистан. В результате наших встреч и договоренностей снимаются все барьеры и препятствия, которые ранее присутствовали. Сейчас имеются все условия для эффективного сотрудничества с нашими близлежащими соседями", - сказал президент Казахстана.

Назарбаев в субботу находился с государственным визитом в Узбекистане, где провел встречу с президентом Шавкатом Мирзияевым. Также Назарбаев встретился в воскресенье с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Назарбаев прибыл в Туркменистан для участия в масштабных торжествах в честь открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.