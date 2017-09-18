Истребители НАТО продолжат тренировочные полеты в небе над Эстонией

2017-09-18 12:23 | www.trend.az | 5

Истребители F-16 военно-воздушных сил Бельгии, которые выполняют миссию по охране воздушного пространства над странами Балтии и базируются на авиабазе Эмари под Таллином, с понедельника по пятницу совершат ежедневные тренировочные полеты на низких высотах над территорией Эстонии, передает РИА Новости со ссылкой на главный штаб эстонских Сил обороны.

Подобные полеты регулярно проводятся истребителями стран НАТО, выполняющими миссию по охране воздушного пространства стран Балтии. Пилоты ВВС Бельгии приступили к ней 5 сентября нынешнего года, сменив контингент ВВС Испании с четырьмя истребителями F-18 Hornet.

Полеты совершаются на основании соглашений между странами НАТО в специально отведенных для этого зонах. Такие зоны для полетов на малых высотах выделены всеми правительствами стран Балтии.

Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя. Авиабаза Эмари с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО. На саммите НАТО в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.