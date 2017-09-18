К сведению студентов университета «Тефеккюр»

2017-09-18 12:10 | www.oxu.az | 4

Срок аккредитации университета «Тефеккюр» завершился в 2016 году. По этой причине этот университет включен в график высших учебных заведений, аккредитация которых пройдет в 2016-2017 году, создана соответствующая аккредитационная комиссия и проводятся соответствующие мероприятия.

Об этом Oxu.Az сообщили в министерстве образования.

Руководство университета в октябре прошлого года сообщило министерству образования о том, что Совет учредителей принял решение о прекращении работы вуза с июля 2017 года ввиду финансовых проблем.

В течение летних каникул 190 студентов университета были переведены в другие вузы посредством портала transfer.edu.az.

Студентам, не успевшим перевестись в другие вузы, будет вновь создана такая возможность, если они обратятся на портал transfer.edu.az.

Поскольку Университет «Тефеккюр» не прошел аккредитацию, его студенты дипломы не получат.

Э.А.

