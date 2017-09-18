В Азербайджане отмечают День национальной музыки

2017-09-18 12:28 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - 18 сентября в Азербайджане ежегодно отмечается День национальной музыки.

В мероприятии, посвященном Дню национальной музыки, приняли участие видные общественные деятели, известные деятели культуры, искусства и литературы, сообщает Trend Life.

Участники мероприятия сначала почтили в Аллее почетного захоронения память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложили к его могиле цветы. Была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Цветы были возложены к могилам выдающихся деятелей национальной музыки Узеира Гаджибейли, Муслима Магомаева, Ниязи, Гара Гараева, Рашида Бейбутова, Фикрета Амирова и других.

Выступивший на мероприятии министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев отметил бесценный вклад Узеира Гаджибейли в развитие и пропаганду национального музыкального искусства.

Было подчеркнуто, что в соответствии с указом, подписанным общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в 1995 году - накануне 110-летнего юбилея со дня рождения гениального композитора, ежегодно 18 сентября отмечается в нашей стране как День национальной музыки.

Далее мероприятие продолжилось перед зданием Азербайджанской национальной консерватории. Также его участники осмотрели расстрелянные армянскими варварами бюсты великих азербайджанских композиторов и литераторов Узеира Гаджибейли, Хуршуд-бану Натаван, Бюльбюля, которые были привезены из оккупированной Шуши и хранятся во дворе Азербайджанского национального музея искусств в Баку.

Затем мероприятие, посвященное Дню национальной музыки, продолжилось перед зданием Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, у памятника великому композитору.

Отметим, что сегодня в Азербайджане открывается IX Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли. Фестиваль пройдет 18-26 сентября при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры и туризма Азербайджана.

В нем примут участие музыканты и коллективы из Германии, России, Турции, Грузии, Франции, Болгарии Украины, Ирана.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)