Скончался Зураб Соткилава

2017-09-18 12:16 | www.oxu.az | 4

Скончался оперный певец Зураб Соткилава.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА «Новости»

Народному артисту СССР было 80 лет.

«После операции Зураб Лаврентьевич чувствовал себя неплохо, и была надежда, что все будет хорошо. Но, к сожалению, этого не произошло, и сегодня под утро он скончался», - заявили близкие артиста.

С 1965 года Соткилава был солистом Грузинского театра оперы и балета имени Палиашвили. В 1966-1968 гг. он также сотрудничал с театром Ла Скала. Дебют в Большом театре состоялся в 1973 году. Годом позже певец вошел в оперную труппу ГАБТ.

Кроме того, Соткилава преподавал в Московской консерватории.

A.C.

