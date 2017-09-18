В Украину движется смертельный ураган

2017-09-18 12:20 | www.oxu.az | 10

Ураган, который обрушился на Румынию в воскресенье, 17 сентября, и в результате которого погибли восемь человек, надвигается на Украину.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщают Факты.

Отмечается, что в результате урагана в Румынии восемь человек погибли и около 70 доставлены в больницы.

Скорость ветра местами достигала 100 километров в час. Он валил деревья и срывал крыши домов. Повреждены многие линии электропередач и каналы водоснабжения.

Экстренные службы страны просят жителей не выходить на улицу. В данный момент ураган движется в сторону Украины.

Н.О.