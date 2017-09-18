Встреча в Нью-Йорке по иранскому атому – последнее иранское предупреждение?

2017-09-18 12:31 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН запланирована встреча министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа и глав МИД стран - членов "шестерки" (Россия, США, Франция, Великобритания, Китай и Германия) по иранскому атому.

Иран не раз за последнее время подчеркивал необходимость организации подобной встречи с учетом претензий Тегерана к позиции Вашингтона по реализации ядерного соглашения.

Президент Ирана Хасан Рухани, находящийся в Нью-Йорке, четко обозначил позицию Тегерана, которую иранская сторона пытается донести до Вашингтона. В своем обращении к иранской элите в США Рухани отметил, что Совместный всеобъемлющий план действий является многосторонним соглашением, и Иран никогда первым не нарушит международное соглашение.

Однако Рухани предупредил, что если другая сторона стремится нарушить права иранского народа, то, безусловно, Иран достойно ответит на такие действия.

Другими словами, Тегеран предупредил США, что терпение иранской стороны далеко не безгранично, и если США решат нарушить все политические обязательства, взятые на себя предыдущей администрацией, то Иран оставляет за собой право реагировать любым приемлемым способом.

Иранская сторона и без того ведет себя в данной непростой ситуации вполне выдержанно. Даже после того, как США решили принять очередные санкции против Ирана из-за того, что парламент Исламской Республики 13 августа утвердил ассигнование в полмиллиарда долларов на ракетную программу и расширение деятельности Корпуса стражей Исламской революции, Тегеран ограничился лишь предупреждением.

Официально Иран не нарушал ядерного соглашения ни разу с момента его заключения в январе 2015 года, какие бы заявления не делали в Вашингтоне. Тегеран проводит испытания ракет в соответствии с международными законами, не угрожая безопасности других стран, а мониторинговое агентство ООН констатировало, что при реализации своей ядерной программы Иран придерживается условий, оговоренных в рамках соглашения 2015 года. В докладе МАГАТЭ также подтверждено, что Иран существенно снизил деятельность в области ядерных разработок и удерживал запасы обогащенного урана на обговоренном уровне.

Однако США это не останавливает, и новая администрация всеми способами пытается выдавить Иран из ядерной сделки, заставив иранские власти добровольно отказаться от пролонгации соглашения с Западом. Однако, если это произойдет, Вашингтон мало что выиграет.

Очевидно, что выход Ирана из ядерного соглашения может спровоцировать новый виток гонки вооружений в зоне Персидского залива и нешуточное противостояние различных сил в регионе Ближнего Востока.

Правда, остается шанс, что на полях ООН, организации, которая активно выступает за сохранение ядерного соглашения с Ираном, сторонам удастся приблизиться хотя бы к условному компромиссу, что позволит предотвратить крах столь тяжело доставшейся мировому сообществу ядерной сделки.

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Натаван Эфендиева)