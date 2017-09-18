ПАСЕ заслушает доклад Азербайджана о защите детей, раненых в вооруженных конфликтах

2017-09-18 12:33 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Делегация Азербайджана в ПАСЕ с 18 по 20 сентября примет участие в заседаниях различных комитетов этой структуры.

Зампред парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, председатель подкомитета по Европейский социальной хартии в ПАСЕ Севиндж Фаталиева с 18 по 20 сентября будет находиться с визитом в столице Франции, где примет участие в заседании социального комитета.

На заседании будут обсуждены «Деятельность ПАСЕ на 2016-2017 гг»., вопросы по межнациональным конфликтам, связанным с проблемой мигрантов, климатическим изменениям, стрессу на работе и др.

Севиндж Фаталиева выступит в комитете с докладом на тему «Защита детей, раненых в вооруженных конфликтах».

Председатель парламентского комитета по культуре, член постоянной делегации Азербайджана в ПАСЕ Рафаэль Гусейнов с 21 по 24 сентября также будет находиться в Париже для участия в заседании комитета структуры по культуре, науке, образованию и медиа. В ходе заседания комитет акцентирует внимание на вопросы, связанные с точностью редактирования в медиа, а также с важностью хорошего управления на международном уровне в спорте, в том числе, в футболе.

Будут проведены обсуждения по подготовке к Всемирному демократическому Форуму, который пройдет осенью этого года в Страсбурге.

Также депутат Милли Меджлиса (парламента), председатель комитета ПАСЕ по вопросам миграции, беженцев и вынужденных переселенцев Сахиба Гафарова с 17 по 20 сентября будет находиться с визитом в Париже для участие в заседаниях соответствующего комитета структуры.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)