Скончался главный инженер крупнейшего в мире телескопа

2017-09-18 12:24 | www.oxu.az | 4

Известный китайский астроном, главный инженер крупнейшего в мире радиотелескопа FAST Нань Жэньдун скончался на 72-м году жизни после продолжительной болезни, сообщила Государственная астрономическая обсерватория при академии наук КНР.

Ученый умер в пятницу поздно вечером по пекинскому времени, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

С 1994 года Нань Жэньдун руководил работами по реализации проекта радиотелескопа FAST, который называют "небесным оком Китая". Многие из ключевых участников этого проекта были его студентами. В сентябре 2016 года, до сдачи телескопа в эксплуатацию, врачи диагностировали у Нань Жэньдуна рак легких, но, несмотря на болезнь, он продолжал заниматься научной деятельностью.

"Господин Нань Жэньдун был скромным и добродушным человеком, он отдавал все силы работе и внес огромный вклад в дело развития астрономии в Китае. Его трагическая смерть — огромная потеря", - говорится в опубликованном сообщении.

В 1994 году китайские специалисты предложили построить гигантский радиотелескоп. Его строительство началось в марте 2011 года, в работу запустили через 5,5 лет. Площадь телескопа равняется площади 30 футбольных полей, периметр — 1,6 километра, а диаметр — 500 метрам. FAST находится высоко в горах в провинции Гуйчжоу.

Н.О.