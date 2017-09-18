Начались рейды против не уплативших штрафы водителей

2017-09-18 12:29 | www.oxu.az | 4

По поручению руководства Главного управления дорожной полиции, продолжаются профилактические мероприятия с целью обеспечения безопасности дорожного движения для выявления водителей, не оплативших своевременно штрафы по составленным в отношении них электронным протоколам, допускающих грубые нарушения правил, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МВД, очередное мероприятия такого рода было проведено сотрудниками отдела государственной дорожной полиции Хазарского районного управления полиции. В ходе рейда были также задержаны водители со штрафами, отмеченными в центральном справочном центре как не разрешенные, им на месте были предъявлены документы в связи с совершенными ими нарушениями правил дорожного движения.

Было принято решение отогнать на охраняемую временную автостоянку автотранспортные средства водителей, не оплативших штраф по административному протоколу в течение 2 месяцев.

Отметим, что за 8 месяцев этого года сотрудниками Хазарского РУП в отношении нарушивших правила дорожного движения водителей и пешеходов было составлено 7970 административных протоколов. При помощи спецтехники 25000 участников дорожного движения были оштрафованы в административном порядке.