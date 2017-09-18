Эксперты Европы и ООН обсудят в Баку вопросы взаимных инвестиций

2017-09-18 12:42 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Эксперты стран Европы и ООН 24-25 октября обсудят в Баку политику государств в сфере взаимных инвестиций, сообщил в понедельник Trend источник в правительстве.

Как отметил источник, мероприятие организовано Конференцией ООН по торговле и развитию (UNCTAD).

«Мероприятие будет посвящено недавним изменениям в политике разных стран, относительно привлечения инвестиций, а также возможностям, которые эти изменения открывают. Участники встречи смогут изучить опыт других стран, а также обсудить актуальные проблемы в этой сфере», - сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что в мероприятии примут участие представители правительства Азербайджана, более 15 европейских государств, ООН, различных европейских компаний и институтов, таких как Withers LLP, King & Spalding, Бременского университета, Галле-Виттенбергского университета имени Мартина Лютера и другие.

На сегодняшний день Азербайджан подписал около 50 соглашений о взаимных инвестициях с различными государствами.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli