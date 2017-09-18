Двух рохинджа в лагере беженцев из Мьянмы насмерть затоптали слоны

2017-09-18 13:44 | www.apa.az | 4

Ранним утром 18 сентября на границе Бангладеш и Мьянмы дикие слоны забрели в лагерь беженцев.

Как передает АПА со ссылкой на vesti.ru, они насмерть затоптали двух представителей народности рохинджа и ранили пятерых человек. Пострадавшие отправлены в местную больницу.

Трагедия произошла у города Кокс-Базар. Погибшие — 55-летний мужчина и двухлетний ребенок.

Погибшие и пострадавшие принадлежат к рохинджа. В лагере беженцев на территории Бангладеш они спасаются от преследования со стороны вооруженных сил Мьянмы.

С 25 августа по середину сентября из Ракхайна в Бангладеш из-за преследований перешли более 410 тысяч представителей народности рохинджа. Лагеря беженцев вдоль границы на территории Бангладеш уже переполнены.

Ранее генсек ООН назвал происходящее с народностью рохинджа в Мьянме этнической чисткой.