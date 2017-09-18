В Азербайджане сохранится жаркая погода

2017-09-18 12:34 | www.oxu.az | 6

Во вторник, 19 сентября, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Северо-западный ветер сменится юго-восточным ветром.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве экологии и природных ресурсов, Температура воздуха на Абшероне составит ночью - 17-21, днем - 30-35, в Баку ночью - 18-20, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 40-50%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, высокая влажность воздуха в ближайшие три дня создаст проблемы для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. Утром местами туман. Восточный ветер днем местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 15-20, днем - 31-36, в горах ночью - 10-15, днем - 21-26 градусов тепла.

Э.А.

