Премьер-министр Сербии приняла участие в ЛГБТ-параде

2017-09-18 12:40 | www.oxu.az | 4

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич, которая является открытой лесбиянкой, приняла участие в марше за права ЛГБТ в Белграде.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что это первый случай, когда сербский премьер-министр приобщается к ежегодному ЛГБТ-маршу.

«Правительство здесь для всех граждан и обеспечит уважение прав всех граждан... Мы хотим послать сигнал о том, что многообразие делает наше общество более прочным, что вместе мы можем сделать больше», - сказала Брнабич.

Н.О.