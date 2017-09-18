Завтра в Азербайджане 36 градусов тепла

2017-09-18 12:44 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, сообщили Trend в понедельник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне составит ночью 17-21, днем - 30-35, в Баку ночью - 18-20, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 40-50 процентов.

В ближайшие три дня нормальный суточный ход метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будет положительным фактором, однако преобладание влажности в воздухе может вызвать дискомфорт у метеозависимых людей.

В районах Азербайджана преимуществен без осадков, утром в отдельных местах туман. Восточный ветер днем местами будет усиливаться. Ночью 15-20, днем 31-36, в горах ночью 10-15, днем 21-26 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)