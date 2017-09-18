Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2017-09-18 13:01 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), укрепился на 0,0002 маната (0,0118 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70082 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
4 сентября
|
-
|
11 сентября
|
1,7009
|
5 сентября
|
1,7010
|
12 сентября
|
1,7009
|
6 сентября
|
1,7009
|
13 сентября
|
1,7008
|
7 сентября
|
1,7009
|
14 сентября
|
1,7008
|
8 сентября
|
1,7009
|
15 сентября
|
1,7007
|
Средний курс за неделю
|
1,700925
|
Средний курс за неделю
|
1,70082
По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0162 маната (0,7933 процента). Средневзвешенный курс составил 2,03208 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
4 сентября
|
-
|
11 сентября
|
2,0422
|
5 сентября
|
2,0251
|
12 сентября
|
2,0335
|
6 сентября
|
2,0265
|
13 сентября
|
2,0382
|
7 сентября
|
2,0283
|
14 сентября
|
2,0205
|
8 сентября
|
2,0526
|
15 сентября
|
2,0260
|
Средний курс за неделю
|
2,033125
|
Средний курс за неделю
|
2,03208
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе не претерпел изменений. Средневзвешенный курс составил 0,02956 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
4 сентября
|
-
|
11 сентября
|
0,0296
|
5 сентября
|
0,0294
|
12 сентября
|
0,0297
|
6 сентября
|
0,0295
|
13 сентября
|
0,0295
|
7 сентября
|
0,0297
|
14 сентября
|
0,0294
|
8 сентября
|
0,0299
|
15 сентября
|
0,0296
|
Средний курс за неделю
|
0,029625
|
Средний курс за неделю
|
0,02956
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0038 маната (0,762 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,49594 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
4 сентября
|
-
|
11 сентября
|
0,4987
|
5 сентября
|
0,4962
|
12 сентября
|
0,4984
|
6 сентября
|
0,4949
|
13 сентября
|
0,4961
|
7 сентября
|
0,4962
|
14 сентября
|
0,4916
|
8 сентября
|
0,5005
|
15 сентября
|
0,4949
|
Средний курс за неделю
|
0,49695
|
Средний курс за неделю
|
0,49594
На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подешевела на 37,1744 маната (на 1,6235 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2265,16956 маната.
|
Изменение стоимости унции золота
|
4 сентября
|
-
|
11 сентября
|
2289,8366
|
5 сентября
|
2273,2759
|
12 сентября
|
2269,3408
|
6 сентября
|
2271,6370
|
13 сентября
|
2256,1112
|
7 сентября
|
2275,5491
|
14 сентября
|
2257,8970
|
8 сентября
|
2285,1592
|
15 сентября
|
2252,6622
|
Средняя стоимость за неделю
|
2276,4053
|
Средняя стоимость за неделю
|
2265,16956
(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)