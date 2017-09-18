Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2017-09-18 13:01 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), укрепился на 0,0002 маната (0,0118 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70082 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 4 сентября - 11 сентября 1,7009 5 сентября 1,7010 12 сентября 1,7009 6 сентября 1,7009 13 сентября 1,7008 7 сентября 1,7009 14 сентября 1,7008 8 сентября 1,7009 15 сентября 1,7007 Средний курс за неделю 1,700925 Средний курс за неделю 1,70082

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0162 маната (0,7933 процента). Средневзвешенный курс составил 2,03208 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 4 сентября - 11 сентября 2,0422 5 сентября 2,0251 12 сентября 2,0335 6 сентября 2,0265 13 сентября 2,0382 7 сентября 2,0283 14 сентября 2,0205 8 сентября 2,0526 15 сентября 2,0260 Средний курс за неделю 2,033125 Средний курс за неделю 2,03208

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе не претерпел изменений. Средневзвешенный курс составил 0,02956 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 4 сентября - 11 сентября 0,0296 5 сентября 0,0294 12 сентября 0,0297 6 сентября 0,0295 13 сентября 0,0295 7 сентября 0,0297 14 сентября 0,0294 8 сентября 0,0299 15 сентября 0,0296 Средний курс за неделю 0,029625 Средний курс за неделю 0,02956

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0038 маната (0,762 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,49594 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 4 сентября - 11 сентября 0,4987 5 сентября 0,4962 12 сентября 0,4984 6 сентября 0,4949 13 сентября 0,4961 7 сентября 0,4962 14 сентября 0,4916 8 сентября 0,5005 15 сентября 0,4949 Средний курс за неделю 0,49695 Средний курс за неделю 0,49594

На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подешевела на 37,1744 маната (на 1,6235 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2265,16956 маната.

Изменение стоимости унции золота 4 сентября - 11 сентября 2289,8366 5 сентября 2273,2759 12 сентября 2269,3408 6 сентября 2271,6370 13 сентября 2256,1112 7 сентября 2275,5491 14 сентября 2257,8970 8 сентября 2285,1592 15 сентября 2252,6622 Средняя стоимость за неделю 2276,4053 Средняя стоимость за неделю 2265,16956

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)