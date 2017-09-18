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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2017-09-18 13:01 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), укрепился на 0,0002 маната (0,0118 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70082 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

4 сентября

-

11 сентября

1,7009

5 сентября

1,7010

12 сентября

1,7009

6 сентября

1,7009

13 сентября

1,7008

7 сентября

1,7009

14 сентября

1,7008

8 сентября

1,7009

15 сентября

1,7007

Средний курс за неделю

1,700925

Средний курс за неделю

1,70082

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0162 маната (0,7933 процента). Средневзвешенный курс составил 2,03208 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

4 сентября

-

11 сентября

2,0422

5 сентября

2,0251

12 сентября

2,0335

6 сентября

2,0265

13 сентября

2,0382

7 сентября

2,0283

14 сентября

2,0205

8 сентября

2,0526

15 сентября

2,0260

Средний курс за неделю

2,033125

Средний курс за неделю

2,03208

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе не претерпел изменений. Средневзвешенный курс составил 0,02956 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

4 сентября

-

11 сентября

0,0296

5 сентября

0,0294

12 сентября

0,0297

6 сентября

0,0295

13 сентября

0,0295

7 сентября

0,0297

14 сентября

0,0294

8 сентября

0,0299

15 сентября

0,0296

Средний курс за неделю

0,029625

Средний курс за неделю

0,02956

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0038 маната (0,762 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,49594 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

4 сентября

-

11 сентября

0,4987

5 сентября

0,4962

12 сентября

0,4984

6 сентября

0,4949

13 сентября

0,4961

7 сентября

0,4962

14 сентября

0,4916

8 сентября

0,5005

15 сентября

0,4949

Средний курс за неделю

0,49695

Средний курс за неделю

0,49594

На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подешевела на 37,1744 маната (на 1,6235 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2265,16956 маната.

Изменение стоимости унции золота

4 сентября

-

11 сентября

2289,8366

5 сентября

2273,2759

12 сентября

2269,3408

6 сентября

2271,6370

13 сентября

2256,1112

7 сентября

2275,5491

14 сентября

2257,8970

8 сентября

2285,1592

15 сентября

2252,6622

Средняя стоимость за неделю

2276,4053

Средняя стоимость за неделю

2265,16956

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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