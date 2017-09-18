Шарапова рассталась с женихом из-за богатства и славы

2017-09-18 12:46 | www.oxu.az | 4

Российская теннисистка Мария Шарапова рассталась со словенским баскетболистом Сашей Вуячичем из-за собственной славы и богатства.

Как передает Oxu.Az, об этом она написала в своей автобиографии.

Ее отношения со спортсменом, выступавшим за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», начались в 2009 году. Через год Шарапова и Вуячич обручились. При этом теннисистка отметила, что словенца беспокоил ее большой заработок.

«Он хотел быть главным, быть в центре всего, контролировать все. Он не любил вспоминать о том, что я зарабатываю больше, что мой дом больше. Мы никогда не обсуждали и не признавали, что я в теннисном мире успешнее и значимее, чем он в баскетбольном», - написала Шарапова.

Она отметила, что перед «Ролан Гаррос-2012» стала отдаляться от Вуячича из-за собственной славы и богатства. После победы на турнире баскетболист разозлился на Шарапову, потому что она не упомянула его в своей речи, а спустя несколько месяцев они расстались.

Н.О.