Молодой футболист арестован за кражу кабеля – ОБНОВЛЕНО

2017-09-18 12:49 | www.oxu.az | 4

Министерство внутренних дел распространило официальную информацию о краже в Сумгайыте.

Как передает Oxu.Az, в информации говорится, что в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Управления полиции Сумгайыта были задержаны жители города Ниджат Мухтаров, Умидвар Адыгезалов, Агшын Мехтиев и ранее судимый Нурлан Пашаев, подозреваемые в хищении 695 метров воздушного кабеля связи 9 и 15 сентября.

В результате проведенных мероприятий было установлено, что украденный кабель был продан в пункт приема металлолома, в котором работали жители поселка Иншаатчылар Заур Эюбов и Заур Ильясов. Оба задержаны.

Один из задержанных, Ниджат Мухтаров, - футболист клуба «Сумгайыт».

11:42

Задержан футболист клуба «Сумгайыт» Ниджат Мухтаров.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, 22-летний полузащитник задержан за совершение кражи в поселке Гаджи Зейналабдина Тагиева города Сумгайыт.

Так, полиция арестовала на этой территории членов организованной группы, занимавшейся кражей телефонных линий. Одним из членов группировки является Н. Мухтаров.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками местной полиции, члены группировки были задержаны сегодня утром.

Информацию подтвердили во 2-ом отделении Управления полиции Сумгайыта. В настоящее время по факту ведется следствие.

Менеджер клуба «Сумгайыт» Джейхун Султанов заявил Report, что ему ничего не известно об этом инциденте. Он также добавил, что Мухтаров несколько дней не появляется на тренировках: «Отец Асиф Мухтаров несколько дней назад позвонил, он говорил, что его сын болен, поэтому не может прийти на тренировки».

Отметим, что Ниджат Мухтаров ранее выступал за загатальский «Симург», бакинский «Ряван», а также в сборной Азербайджана U-21 лет. В «Сумгайыт» он перешел летом 2015 года.