Азербайджан приобрел в Чехии новые артиллерийские установки (ФОТО)

2017-09-18 13:08 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджан приобрел в Чехии новые артиллерийские установки. Самоходные артиллерийские установки чешского производства "DANA" доставлены в Азербайджан, и были привлечены 18 сентября к широкомасштабным учениям с участием различных видов и родов войск.

В министерстве обороны подтвердили Trend в понедельник данный факт.

Отметим, что к учениям, которые продлятся до 22 сентября, привлечены до 15 000 военнослужащих личного состава, более 150-ти единиц танков и бронетехники, до 120-ти ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 20 единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)