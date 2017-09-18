Летом 2018 года в Баку пройдет квалификация по спортивной гимнастике на Юношеские Олимпийские игры

2017-09-18 13:15 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Квалификационный турнир по мужской и женской спортивной гимнастике на Юношеские Олимпийские игры впервые будет организован в Баку. Известны и даты - Национальная арена гимнастики примет отбор на аргентинскую Олимпиаду в конце первого летнего месяца - 22-23 июня 2018 года. Сами Игры запланированы в Буэнос-Айресе на октябрь того же года.

К слову, для Федерации гимнастики Азербайджана будущий год уже насыщен международными состязаниями. Так, в марте в преддверии Новруз байрамы в Баку состоится этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Спустя месяц на Арене будут выступать лучшие летающие гимнасты в рамках чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг).

Кстати, бакинское европервенство выявит батутистов-юниоров, которые также отправятся на родину Месси и Марадоны на Юношеские игры, и назовет имена участников 2-х Европейских игр-2019 в Минске среди взрослых спортсменов.

Ну, а венцом всех соревнований станет апрельский Кубок у художественных гимнасток, которые оспорят звание сильнейшей в мировой серии в Баку.