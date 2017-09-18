В Милли Меджлисе раскритиковали учебники для средних школ

2017-09-18 13:00 | www.oxu.az | 4

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса отметили важность проведения серьезных работ, связанных с политикой подготовки учебников в Азербайджане.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, член парламентского комитета по вопросам науки и образования Рафаэль Гусейнов предложил подготовить законопроект, связанный с учебниками.

По его словам, в последнее время часто звучит критика, связанная с учебниками:

«Осознавая актуальность вопроса, министерство образования создало Совет экспертизы, в котором представлен и я. Немало пустот, связанных с нынешними учебниками. Если так будет продолжаться, в будущем мы не сможем говорить об удовлетворительности политики, связанной с подготовкой учебников».

Отметив, что большинство прозвучавших в совете предложений находятся на уровне инициатив, член парламента заявил о необходимости наличия определенных направлений в рамках законодательства в области политики подготовки учебников:

«Считаю необходимым подготовить законопроект, определяющий степень материалов и тем в учебниках. В законах должны быть параметры, за рамки которых не должен выходить ни один автор. В случае, если это будет управляться законом, можно будет избежать многочисленных недочетов в учебниках».

Другой член комитета Муса Гасымлы отметил наличие на сегодняшний день монополии в процессе написания учебников:

«Сколько может быть хронологии и имен в одном учебнике?! Основная идея в учебниках должна пропагандировать государственность, а не статистику».

Э.А.

