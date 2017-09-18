Испания испытывает самое сильное миграционное давление – Евросоюз

2017-09-18 13:21 | www.trend.az | 4

Испания продолжает испытывать самое сильное миграционное давление, передает РИА Новости со ссылкой на распространенные данные агентства ЕС по безопасности внешних границ (Frontex).

"Общее количество обнаружений (мигрантов) на четырех основных миграционных маршрутах за первые восемь месяцев 2017 года сократилось на две трети по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило приблизительно 142700 человек", — говорится в сообщении.

По данным агентства, в августе было зарегистрировано около 12200 незаконных пересечений границы на четырех основных миграционных маршрутах в ЕС, а число прибывающих в Италию мигрантов сократилось почти на две трети по сравнению с предыдущим месяцем. Так, в августе число мигрантов, прибывающих в Италию по Центральному Средиземноморскому маршруту, упало на 60% по сравнению с предыдущим месяцем — до 4500. Это был самый низкий месячный показатель с января. После значительного снижения за последние два месяца на этом маршруте общее количество прибытий за восемь месяцев этого года составило 99800, что на 13% меньше, чем за тот же период прошлого года. В этом году среди обнаруженных на Центральном Средиземноморском маршруте мигрантов, на долю которых приходится две трети незаконных пересечений границы в ЕС, было больше всего граждан Нигерии и Гвинеи.

Между тем, Испания продолжала испытывать тяжелое миграционное давление. Число обнаруженных незаконных пересечений границ в Западном Средиземноморье в августе как на море, так и на суше достигло 2400, что более чем в два раза выше данных 2016 года. Несмотря на небольшое снижение этого числа в августе по сравнению с предыдущими двумя месяцами, миграционное давление на Западно-Средиземноморский маршрут остается высоким. В первые восемь месяцев года число переселенцев в Испанию составляло 13600 человек, что почти в три раза больше, чем за тот же период 2016 года. Большинство мигрантов, обнаруженных на этом маршруте в 2017 году, прибыли из Марокко, Кот-д'Ивуара и Гамбии.

Число мигрантов, прибывающих в Грецию в августе, составило 4200, что почти на четверть больше, чем в предыдущем месяце. За первые восемь месяцев этого года около 21100 мигрантов достигли Греции, что примерно на десятую часть показателя за тот же период 2016 года. Сирийцы, иракцы и афганцы составляли большинство обнаружений на маршруте Восточного Средиземноморья в 2017 году.

По данным Frontex, в августе на Западных Балканах зафиксирован относительно низкий уровень обнаружения незаконных пересечений границы. Причинами этого является тот факт, что меньшее число мигрантов покидает Турцию через сухопутные границы к Западным Балканам.