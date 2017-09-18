В Индии из-за шторма погибли 12 человек

2017-09-18 13:10 | www.oxu.az | 4

В результате шторма, обрушившегося на индийский штат Бихар, погибли не менее 12 человек.

Как передает Oxu.Az, ураган мощной силы, который прошелся по одному из самых отсталых индийских штатов, не только вырывал с корнем деревья, но и сносил лачуги бедняков.

Бихар и без того переживает последствия мощного наводнения: за последние две недели здесь погибли 514 человек, сообщает hindustantimes.com. Вода разлилась на территории 21 района, где проживают более 17 миллионов жителей. Как отмечают наблюдатели, это самое смертоносное наводнение в штате с 2008 года.

Наибольший ущерб нанесен району Джогбани, который до прошлого года не считался подверженным наводнениям. С 2000 по 2015 год наводнения в этом районе убивали в среднем четыре человека в год. С 2016 года здесь от этого стихийного бедствия погибли уже 156 человек.

По оценкам экспертов, штат Бихар будет еще более подвержен наводнениям в последующие годы. Изменение климата сделало муссонный паводок трудно прогнозируемым и более интенсивным, в том числе в районах, где он был когда-то относительно мягким. Недавно построенная властями инфраструктура не была разработана для борьбы с паводковыми водами. И стратегия государства по смягчению последствий наводнения не обновляется на протяжении веков. "Даже наши бабушки и дедушки не видели таких наводнений, - заявил Амар Кумар, житель Арарии. - Мы больше не в силах понять, когда придет вода".

Н.О.