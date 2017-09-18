Госдеп: Грузия не готова стать членом НАТО

2017-09-18 13:20 | www.oxu.az | 4

«По сравнению с Украиной Грузия имеет больший прогресс, однако я не думаю, что сегодня в НАТО кто-нибудь скажет о готовности принять Грузию членом».

Как передает Oxu.Az, oб этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью газете «Квирис палитра» («Палитра недели»).

Как отметил Волкер, в настоящее время как Украина, так и Грузия не готовы к вступлению в НАТО.

«По сравнению с Украиной Грузия имеет больший прогресс. Имею в виду тот вклад, который Грузия внесла в дело международной безопасности, реформы в оборонной сфере, борьбу с коррупцией и т.д. Однако не думаю, что в НАТО сегодня кто-нибудь скажет о готовности принять Грузию в качестве члена алюянса. В Грузии должна быть успешная, прозрачная, безопасная демократия, как в других странах НАТО, и она должна подготовиться к тому, чтобы быть в первых рядах, когда НАТО примет решение о своем дальнейшем расширении", - отметил Волкер.

"Напомню пример прибалтийских стран: в 1999 году им заявили о невозможности принятия их в НАТО, однако в 2002 году их пригласили в НАТО. Для принятия кого-либо в НАТО нужен консенсус всех стран-членов. Мы не можем пренебречь тем фактом, что Россия является соседом Грузии», - указал спецпредставитель Госдепартамента..

Э.А.

