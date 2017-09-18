В лабораториях азербайджанских вузов нет элементарных приборов - депутат

2017-09-18 13:38 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Во многих лабораториях бакалаврской и магистерской ступеней нет элементарных приборов, чтобы будущие специалисты могли проводить там исследования, или хотя бы научились пользоваться этими приборами для приобретения новых знаний. Поэтому необходимо обсудить эти вопросы, сказал, выступая на сегодняшнем заседании парламентского комитета по науке и образованию, зампред комитета Бахтияр Алиев.

По его словам, отсутствие бюджетного финансирования на проведение научных исследований докторантами создает определенные проблемы. «При зачислении студентов поступающих в любые вузы по специальности госзаказа, независимо от формы собственности, этим школам выделяются средства для покрытия расходов. Однако, учебным заведениям не предоставляют отдельного финансирования для проведения докторантами научных исследований, научно-исследовательских работ в лабораториях. Если научные исследования проводиться не будут, если они не будут совмещены с образованием, то кадры, подготавливаемые нами сегодня в учебных заведениях, начав практическую работу, приступят к научным исследованиям с нуля», - отметил зампред комитета.

По словам депутата Бахтияра Алиева, сегодня Азербайджанское государство нацелено на формирование высокотехнологичного общества. «Подготовка высокоспециализированных научных кадров требует больших средств. Для достижения качества в этй сферу необходимо вкладывать большие средства. Да, у нас есть Фонд развития науки, но его годовой бюджет составляет примерно 5 миллионов манатов. Если мы хотим сформировать в Азербайджане сильные научные лаборатории, то этот вопрос должен быть рассмотрен в НАНА и в системе высшего образования», - подчеркнул Алиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)