Проекты госбюджета на 2018 г представлены в Кабмин Азербайджана

2017-09-18 13:39 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Министерство финансов Азербайджана представило в кабинет министров страны проекты государственного бюджета на 2018 год, сообщает ведомство в понедельник.

Как отмечается, в Кабмин представлены проекты государственного бюджета, сводного бюджета на 2018 год, а также показатели сводного бюджета на следующие три года.

Доходы государственного бюджета Азербайджана на 2017 год утверждены в размере 16,766 миллиарда манатов, расходы - 17,941 миллиарда манатов. Бюджетные прогнозы сформированы на основе цены на нефть в 40 долларов за баррель.

Официальный курс на 18 сентября составляет 1,7007 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

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