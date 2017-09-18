Правительство Ирака приняло решение в связи с референдумом о независимости Иракского Курдистана

2017-09-18 14:25 | www.apa.az | 4
Верховный суд Ирака принял решение приостановить проведение референдума о независимости Иракского Курдистана, который должен был пройти 25 сентября.
Как сообщает АПА со ссылкой на «Agence France-Presse», решение в связи с этим было принято сегодня.
Отметим, парламент Иракского Курдистана провёл заседание, в ходе которого назначил дату проведения референдума по вопросу независимости. Депутаты парламента приняли решение о том, что референдум состоится 25 сентября. Парламент Ирака признал незаконным проведение референдума. Представители США, Германии, Франции и ООН, встретившись с М.Барзани, предложили отложить проведение референдума.