Правительство Ирака приняло решение в связи с референдумом о независимости Иракского Курдистана

2017-09-18 14:25 | www.apa.az | 4

Верховный суд Ирака принял решение приостановить проведение референдума о независимости Иракского Курдистана, который должен был пройти 25 сентября.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Agence France-Presse», решение в связи с этим было принято сегодня.

Отметим, парламент Иракского Курдистана провёл заседание, в ходе которого назначил дату проведения референдума по вопросу независимости. Депутаты парламента приняли решение о том, что референдум состоится 25 сентября. Парламент Ирака признал незаконным проведение референдума. Представители США, Германии, Франции и ООН, встретившись с М.Барзани, предложили отложить проведение референдума.