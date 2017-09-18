Узбекистан поможет мусульманам-рохинджа

2017-09-18 13:30 | www.oxu.az | 4

Узбекистан передает бежавшим из штата Ракхайн в Мьянме в Бангладеш мусульманам-рохинджа продукты питания и предметы первой необходимости.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает узбекское национальное агентство (УзА).

"Общество Красного Полумесяца Бангладеш получит от Узбекистана один из самых больших гуманитарных грузов в помощь людям, бежавшим из штата Ракхайн Мьянмы в Бангладеш", - говорится в сообщении.

Как отмечается, каждая из восьми тысяч нуждающихся семей получит 14 видов продуктов питания и другие предметы первой необходимости, включая рис, сахар, арахис, молочный порошок, бисквиты, москитную сетку, одеяла, одежду, обувь, медикаменты и минеральную воду.

Согласно информации, представители Узбекистана сегодня передадут гуманитарную в Национальной штаб-квартире общества.

Н.О.