Министр обороны осмотрел боевую авиацию – ФОТО

2017-09-18 13:31 | www.oxu.az | 4

Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов, руководящий состав министерства, а также чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в нашей стране Эркан Озорал приняли участие в церемонии открытия совместных летно-тактических учений «TurAz Qartalı–2017».

Как сообщили Oxu.Az в Минобороны, сначала были исполнены государственные гимны двух стран, после чего минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, погибших за независимость и территориальную целостность страны.

Поприветствовав личный состав, участвующий в учениях, Министр обороны начал свое выступление со слов общенационального лидера Гейдара Алиева «Азербайджан и Турция – одна нация, два государства» и лидера турецкого народа Мустафы Кемаля Ататюрка «Радость Азербайджана – наша радость, горе Азербайджана – наше горе». В своем выступлении министр, особо отметив внимание и заботу Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего господина Ильхама Алиева Вооруженным силам, подчеркнул важность проводимых учений. Отметив, что это является еще одним показателем нашей военной мощи, Министр обороны подчеркнул, что данные учения играют важную роль в обмене опытом между вооруженными силами двух стран.

Подчеркнув немаловажность проведения учений в Азербайджане, посол Э.Озорал выразил чувство гордости и особо отметил, что проведение в последние годы подобных совместных учений носит традиционный характер. Посол пожелал участникам успехов в связи с началом учений и проведением полетов боевой авиации на высоком уровне.

Затем была представлена информация о цели учений, подготовке и размещении личного состава, привлеченных силах, задачах, а также полетах и применении авиации.

Встретившись с летным и техническим составом, Министр обороны осмотрел боевую авиацию, ознакомился с их тактико-техническими характеристиками и возможностями применения.

Церемония открытия учений завершилась большой концертной программой Ансамбля песни и танца Вооруженных сил Азербайджана.

Э.А.

