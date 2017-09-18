"Оккупационные войска Армении - гарант безопасности региона"? Серьезно, президент Саргсян?!

2017-09-18 13:43 | www.trend.az | 4

Эльмира Таривердиева

Порой высказывания армянских политиков наводят на мысль о каком-то серьезном психоневрологическом диагнозе у них, который просто не озвучивается.

Так, президент Серж Саргсян превзошел сегодня, на наш взгляд, самого себя. Выступая на форуме "Армения-Диаспора", он заявил - ВНИМАНИЕ! - что вооруженные силы Армении и Нагорного Карабаха (которых в целом не существует) - гарант безопасности в нестабильном регионе Южного Кавказа.

Комментировать это высказывание как-то даже неудобно, потому что непонятно, то ли это действительно душевная болезнь, то ли, что хуже, искренняя вера в то, что армяне народ - мирный и имеют какое-то отношение к обеспечению безопасности. В случае, если у всех армянских политиков обострилась амнезия, хотелось бы напомнить – войска Армении, которые в частности находятся и в Нагорном Карабахе – это ОККУПАЦИОННЫЕ войска. То есть, войска, которые незаконно занимают чужие земли и силой удерживают под оккупацией чужие регионы, изгнав из них при этом мирных жителей.

Да будет известно президенту Саргсяну, что главным критерием наличия или отсутствия оккупационного статуса территории является признание мирового сообщества. Другими словами, если территория международно-признанная, как территория Азербайджана, любые войска, находящиеся на азербайджанских землях без его согласия, согласно международному праву, являются оккупационными. То есть, это те самые оккупационные войска, которые все мировое сообщество не один год призывает убраться наконец с азербайджанских земель и которые упомянуты в четырех резолюция Генассамблеи ООН, содержащих недвусмысленный призыв к их незамедлительному выводу с территории Азербайджана.

Оккупационные войска Армении - это те самые войска, которые беспрестанно стреляют по азербайджанским позициям и на совести которых гибель не одного гражданского лица, включая женщин, детей и стариков. Представители ВС Армении - это те самые люди, на руках которых кровь двухлетней азербайджанской девочки Захры, возмутившая весь мир. Оккупационные войска Армении, в конце концов, это те войска, которые являются основным препятствием для решения нагорно-карабахского конфликта, так как пока одна страна оккупирует территории другой, договариваться о мире бессмысленно.

И вот эти самые войска президент Саргсян называет гарантом безопасности региона – серьезно???

Расставим точки над i: Армения есть и будет страной-оккупантом, пока не выведет свои войска с международно-признанных территорий Азербайджана. Все то время, пока ВС Армении остаются на оккупированных азербайджанских территориях, Армения автоматически подвергает регион Южного Кавказа огромной опасности – развязыванию полномасштабной войны с огромным количеством жертв с обеих сторон. И что бы не говорил господин Саргсян, он это прекрасно понимает, если только всерьез не страдает старческим слабоумием. Так что выступление перед диаспорой - это всего лишь очередная ложь Армении для внутреннего пользования.

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend