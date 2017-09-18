Нет ничего необычного в том, что Путин не поехал на ГА ООН – Песков

2017-09-18 13:48 | www.trend.az | 5

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ничего необычного в неучастии Владимира Путина в Генассамблее ООН нет, российский лидер это делает не каждый раз, передает РИА Новости.

"Российская позиция в отношении ООН, ее (организации) лидирующая роль в мировых делах, руководящая роль, хорошо известна. Президент Путин неоднократно подтверждал свою приверженность этой линии", — сказал Песков журналистам.

"Действительно, в этом году график президента не позволил ему принять участие в сессии Генассамблеи ООН, и он это делает не каждый год. Поэтому здесь нет ничего необычного", — добавил он.

Двенадцатого сентября в Нью-Йорке официально открылась 72-я сессия Генеральной ассамблеи ООН, полномочия председателя главного совещательного органа всемирной организации принял глава МИД Словакии Мирослав Лайчак.

"В то же время, нашу делегацию возглавляет министр иностранных дел (Сергей) Лавров, который, естественно, осуществит, как всегда, весьма интенсивные контакты на полях Генассамблеи", — пояснил Песков.