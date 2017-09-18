В Дубае открылся первый в мире «умный» полицейский участок

2017-09-18 13:50 | www.oxu.az | 6

Первый в мире автоматизированный полицейский участок открылся в Дубае.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Gulf News.

Издание отмечает, что это первый в мире такой полицейский участок, который будет работать 24 часа в сутки, предоставляя 60 видов услуг. К примеру, сюда можно без проблем подать заявление о различных правонарушениях.

Со временем «умные» полицейские участки планируют открыть по всему городу. В полиции считают, что подобное новшество поможет разгрузить полицейских, а также поможет победить распространенное предубеждение против обращения в правоохранительные органы.

Напомним, в этом году в Дубаях планировали запустить первого робота-полицейского.

Эти роботы могут выполнять работу сотрудника полиции в определенных ситуациях так же, как человек.

Н.О.