"Травиата" в исполнении звезд оперы в Баку

2017-09-18 14:05 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - 27 сентября в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в Баку состоится спектакль "Травиата" Дж. Верди, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Этот спектакль является одним из самых любимых зрителями.

Оперой будет дирижировать заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов Эюб Гулиев. В спектакле заняты ведущие солисты театра - народный артист Азербайджана Али Аскеров (партия Маркиза), заслуженные артисты Инара Бабаева (Виолетта), Фарид Алиев (Альфред), Джахангир Гурбанов (Жермон), Акрам Поладов (Доктор), Нина Макарова (Флора).

(Автор: Джани Бабаева)