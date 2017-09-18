В учебники необходимо внести серьезные изменения – Муса Гасымлы

2017-09-18 14:14 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В учебники необходимо внести серьезные изменения, сказал, выступая на сегодняшнем заседании парламентского комитета по науке и образованию член комитета Муса Гасымлы.

«Сколько хронологии, имен может быть в книгах?! К учебникам по истории должны предъявляться иные требования. Необходимо внести очень серьезные изменения в учебные пособия. Учебники должны прививать идеи государственности, а не статистику», - подчеркнул депутат.

Член парламентского комитета по науке и образованию Рафаэль Гусейнов предложил, чтобы был подготовлен отдельный законопроект об учебниках и учебных пособиях.

По его мнению, в Азербайджане должна быть проведена серьезная работа в связи с разработкой учебников. «В последнее время звучит очень много критики в связи с учебниками. В министерстве образования создан Совет по экспертизе. Считаю, что по вопросу учебных пособий должен быть разработан отдельный законопроект», - отметил Гусейнов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)